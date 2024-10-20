Более 100 бизнесменов поучаствовали в форуме предпринимателей в Лотошине

В Лотошине прошел форум «Импульс для развития удаленных территорий Подмосковья». Представители бизнеса из разных сфер не только обсудили на нем актуальные вопросы, но и представили свои товары и услуги.

«Мы надеемся, что сегодняшний открытый диалог между бизнесом и властью поможет нашим предпринимателям достичь новых высот, создать больше рабочих мест и таким образом мы еще больше поднимем экономику нашего любимого областного региона», — прокомментировала Наталья Чудакова.

Инициировали проведение мероприятия уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и администрация городского округа Лотошино. На форуме участники обсудили вопросы развития малого бизнеса с представителями власти.

На выставке товаров представили продукты питания и изделия ручной работы. Всего на событие приехали более 100 предпринимателей из Московской и Тверской областей. Этот форум проводят уже 10 лет.

«Отдаленные территории успешно развиваются. Важно, что сегодня единым фронтом при поддержке и губернатора Московской области Андрея Воробьева, и правительства мы можем только приумножать имеющиеся достижения», — сказала глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова.

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