Более 100 баков для приема текстиля установили в Реутове

Каждый желающий житель города может внести вклад в защиту окружающей среды и сдать свои бытовые отходы для переработки. Дважды в месяц по субботам в Реутове проходит акция по раздельному сбору отходов.

По городу установлено 116 баков для приема текстиля. Туда можно сдать ненужную одежду, которая получит вторую жизнь у тех, кому она действительно необходима.

Кроме того, в Реутове работает центр «Мегабак», принимающий вторичное сырье.

«В центр „Мегабак“ я приезжаю не первый год. Сдавали мы сюда игрушки детские. Сегодня я привезла шесть мешков макулатуры, учебники, которые еще со школы хранились дома. Очень здорово, что есть такие центры, в которых заботятся об экологии, о переработке мусора», — отметила жительница Реутова Елизавета Егорова.