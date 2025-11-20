Более 100 баков для приема текстиля установили в Реутове
Каждый желающий житель города может внести вклад в защиту окружающей среды и сдать свои бытовые отходы для переработки. Дважды в месяц по субботам в Реутове проходит акция по раздельному сбору отходов.
По городу установлено 116 баков для приема текстиля. Туда можно сдать ненужную одежду, которая получит вторую жизнь у тех, кому она действительно необходима.
Кроме того, в Реутове работает центр «Мегабак», принимающий вторичное сырье.
«В центр „Мегабак“ я приезжаю не первый год. Сдавали мы сюда игрушки детские. Сегодня я привезла шесть мешков макулатуры, учебники, которые еще со школы хранились дома. Очень здорово, что есть такие центры, в которых заботятся об экологии, о переработке мусора», — отметила жительница Реутова Елизавета Егорова.
На площадке принимают также алюминиевые банки, древесину, батарейки, резину. Все, что люди приносят в «Мегабак», направляется на вторичную переработку. Пункт пользуется популярностью — в третьем квартале этого года сюда принесли 56 тонн картона и бумаги, чуть более 6 тонн пластика, 15 тонн стеклотары и 64 тонны металла и жести.
Отходы с контейнерных площадок округа отправляют на мусороперегрузочную станцию. Здесь тоже отбирают бумагу и картон, стекло, пластик, металлы, дерево, а затем везут на переработку. Сжигание отходов на мусороперегрузочной станции находится под строгим запретом.
Напомним, проект «Мегабак» реализуется в регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года. Основная его цель — недопущение навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках, чтобы каждый житель региона мог бесплатно сдать свои крупногабаритные отходы.