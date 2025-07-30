Более 100 аварийных деревьев убрали в Дмитровском лесничестве с начала года

В Дмитровском филиале «Мособллеса» продолжили рубку аварийных деревьев. Уже убрали 104 дерева из 175 запланированных, сообщили в подмосковном комитете лесного хозяйства.

Кроме того, работы проходят в Мытищах. Например, в Марфинском лесничестве привели в порядок 78 аварийных насаждений, а в Лобненском — восемь.

Также в Дмитровском округе от 13 деревьев избавились в Гришинском лесничестве, пять срубили в Дененевском.

Скоро специалисты перейдут к Учинскому, Пироговскому, Вербилковскому, Орудьевскому, Дмитровскому и Тишковскому лесничествам.

В ведомстве напомнили, что рубка улучшает санитарное состояние лесов, предотвращает угрозы для жизни и здоровья людей и снижает риск повреждения имущества.