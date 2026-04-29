Более 10 жителей Подмосковья отправятся в экспедицию на остров Шумшу летом

В России продолжается работа по сохранению исторической памяти, связанной с событиями Второй мировой войны на острове Шумшу в Сахалинской области. В 2026 году эта деятельность получила новый импульс в рамках поручений президента и утвержденного плана мероприятий, который предусматривает развитие на территории музейно-мемориального комплекса.

Одним из ключевых направлений станет проведение летних выездов для молодежных групп, которые запланированы на июль и август.

Интерес к участию в этих поездках оказался высоким: на конкурс подали свыше 600 заявок практически со всей страны — от крупных мегаполисов до удаленных территорий. Среди претендентов оказались представители самых разных сфер — активисты патриотических проектов, педагоги, студенты, сотрудники силовых структур, участники боевых действий, а также специалисты гуманитарного и социального профиля, включая экскурсоводов, историков, экологов и работников медиасферы.

Наиболее заметное представительство обеспечили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, однако география участников значительно шире. В отборе также участвовали кандидаты из регионов с небольшой численностью населения, включая Ненецкий автономный округ, Магаданскую и Еврейскую автономную область, а также представители новых территорий — Запорожской области и Луганской Народной Республики.

По итогам конкурсной определили 110 победителей из 43 регионов, в том числе более 10 — из Подмосковья. Они получили возможность отправиться на остров для очного участия в программе, которая сочетает образовательные, исследовательские и мемориальные форматы.

Предполагается, что участники не только познакомятся с историей территории, но и смогут внести вклад в развитие музейного пространства и сохранение памяти о событиях, происходивших здесь в середине XX века.