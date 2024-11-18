Более 10 жителей деревни Спирово проверили здоровье в мобильном пункте

В рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» в деревне Спирово Подольского городского округа состоялось медицинское обследование 12 местных жителей. Для удобства граждан был организован выезд мобильного фельдшерско-акушерского пункта

Медицинский автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для проведения диспансеризации. В его арсенале находятся электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови и измеритель концентрации глюкозы в крови. Также в мобильном пункте имеются устройства для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер и гинекологическое кресло. Для экстренных случаев автомобиль оснащен дефибриллятором-монитором.

В деревню Спирово выехала бригада квалифицированных медиков, обеспечившая профессиональное обслуживание и консультации для всех обратившихся. Ранее мобильный медицинский пункт посетил деревню Романцево и поселок санатория «Родина». Следующим пунктом на маршруте станет село Покров, куда специалисты прибудут 20 ноября.

Проект «Ваше здоровье в шаговой доступности» продолжает успешно реализовываться, обеспечивая доступ к медицинским услугам жителям отдаленных населенных пунктов и повышая качество их жизни.

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