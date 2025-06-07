Более 10 выпускников в Химках набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе и химии

В Химках 11 выпускников заработали наивысший балл на ЕГЭ. Ребята успешно решили задания по литературе и химии.

По литературе максимальный балл получили четверо выпускников из лицеев № 10, № 7 и НОЧУ «Современная школа». Двух учениц к экзамену подготовила учитель русского языка и литературы лицея № 10 Елена Васюкова.

«Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с выдающимися результатами! Ваш труд, настойчивость и целеустремленность заслуживают восхищения. Желаю вам новых свершений, интересных открытий и ярких побед в будущем!» — написала в своих социальных сетях глава Химок Елена Землякова.

По химии 100 баллов получили семь человек из лицеев № 12, 21 и школы «Триумф», а также из лицея № 10 под наставничеством учителя Анастасии Колодиной и Химкинского лицея под руководством Ларисы Чалых.

«Поздравляю наших выпускников и их наставников с достойными результатами! Впереди поступление в вузы. Желаю каждому найти свой путь и идти к намеченным целям», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В этом году в Химках выпустили более 1400 человек. Основной период проведения ЕГЭ продлится до 16 июня. В это время бывшие школьники покажут свои знания, чтобы поступить в колледжи и вузы.