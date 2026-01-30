Более 10 выездных донорских акций пройдут в городах Подмосковья в феврале

В феврале в Подмосковье проведут 11 выездных донорских акций. Специалисты будут принимать жителей в Пересвете, Озерах, Домодедове, Дубне, Луховицах, Раменском, Электростали, Солнечногорске, Павловском Посаде и Можайске. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00.

Предварительная запись на акции не нужна, за исключением Дубны. Там сообщить о своем намерении нужно за три дня по телефону 8(496) 217-04-00. В электростали также понадобится регистрация на сайте.

«Мы с радостью ждем вас в разных городах Подмосковья, где проходят выездные донорские акции. Выберите удобные для вас дату и город. Каждая донация дарит надежду и шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Доноры получат денежную компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.