Более 10 воркаут-площадок открыли в Серпухове

Жители Серпухова могут бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе вместе с клубом «Фортис-Серпухов». Тренировки под руководством Алексея Морозова объединяют школьников, семьи с детьми и людей старшего возраста.

Каждое воскресенье занятия проходят в парке «Питомник» и Городском бору. Участники бегают, выполняют упражнения с гирями, занимаются на турниках и вместе проводят время после тренировки за традиционным чаепитием и общением.

Инициатор проекта Алексей Морозов показывает на практике, что спорт может быть доступным для каждого независимо от возраста и уровня подготовки.

«Массовый спорт невозможен без развитой инфраструктуры и лидеров, умеющих объединять людей. Такие проекты делают спорт доступным. Когда рядом есть хорошая площадка и человек, который готов вести за собой, активный образ жизни становится привычкой», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Развитие массового спорта остается одним из приоритетов Народной программы. В Серпухове продолжают создавать условия для занятий физической культурой: только за прошлый год в округе установили 13 воркаут-площадок и три универсальные спортивные зоны.

Главная задача — сделать здоровый образ жизни привычной частью жизни жителей округа.