Более 10 уличных скамеек отремонтировали в Истре на прошлой неделе

В муниципальном округе Истра сотрудники службы коммунальной сферы продолжают работу по содержанию малых архитектурных форм во дворах и на общественных территориях. За прошлую неделю специалисты МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства» отремонтировали более 10 скамеек.

Ремонтные мероприятия провели сразу на нескольких точках муниципального округа Истра. На улице 9-ой Гвардейской дивизии, рядом с домом №62б, в сквере на площади Воскресенская, на улице Босова, у дома №5, На Кирова, дом №9, а также в деревне Кострово.

Меняли не только те лавочки, которые пришли в негодность из-за возраста, но и те, что сломали или разрисовали хулиганы. Ведь ремонт и поддержание в надлежащем состоянии дворовых скамеек — важная задача, которая имеет большое значение для жителей многоквартирных домов.