Более 10 учителей примут участие в конкурсе молодых педагогов в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскрсенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскрсенск

В городском округе Воскресенск стартовал конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют — 2024». В нем поучаствуют 14 педагогов из 12 школ муниципалитета.

Конкурсантов поздравили с началом испытаний, а педагог младших классов школы «Горизонт» и победитель прошлого года Анна Баранова поделилась своим опытом.

Цель конкурса — выявить и отметить талантливых учителей, повысить престиж профессий образовательной сферы.

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