Более 10 участков ограждений вдоль ж/д путей восстановили в Одинцове в 2025 году

С начала года 14 участков ограждений вдоль железнодорожных путей, которые были повреждены, восстановили. Работы проводились в Одинцовском округе.

Ремонтные работы проводились вблизи нескольких станций, таких как «Одинцово», «Немчиновка», «Сколково», «Отрадное», «Баковка» и «Голицыно». Кроме того, в рамках более широкой программы по обеспечению безопасности на железной дороге, в Московской области в 2025 году были ликвидированы свыше 90 недопустимых проходов через железнодорожные пути. Эта работа включала установку более 300 метров ограждений для повышения безопасности.

Напомним, что на 22 апреля в Одинцовском округе зарегистрировано три случая гибели людей на объектах железнодорожного транспорта. Обычно такие трагедии происходят из-за нарушения норм безопасности, например, когда люди переходят железнодорожные пути в несанкционированных местах или находятся на рельсах в состоянии алкогольного опьянения.