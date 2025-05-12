Более 10 участков обновят по программе ремонта тротуаров в Истре в 2025 году

В 2025 году в Истре по программе ремонта тротуаров обновят 11 участков. По планам работы завершат в третьем квартале этого года.

Программа реализуется поэтапно с 2021 года. За это время в округе уже обновили около девяти километров пешеходных дорожек по 97 адресам.

Работы уже начались в Истре — сразу по трем направлениям: на улице Босова и Юбилейной, а также на участке от улицы Ленина, 23 до улицы Фабричная.

В Дедовске планируется обновление двух тротуаров: от улицы Гагарина, 17 и 19, до Школьного проезда, от улицы 2-я Волоколамская, 43 до улицы Осипенко, 49. Три адреса находятся в Новопетровском: от улицы Юннатская до улицы Октябрьская (к поликлинике), от улицы Юннатская до улицы Школьная, от улицы 1-я Железнодорожная до платформы Устиновка. Также благоустроят тротуар, который ведет к детскому саду в Кострово.

Все объекты вошли в программу на основании обращений жителей, которые собрали во время встреч с представителями администрации и по итогам мониторинга.