Более 10 участков муниципальных дорог обновили в Дедовске с начала года
В Дедовске обновили 4,5 километра дорожного покрытия, а также 240 метров тротуара. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева вместе с заместителями проверила ход работ.
Они осмотрели участок муниципальной дороги у Окружного проезда. Летом здесь отремонтировали дороги и тротуар. До этого все было в ненадлежащем виде, и это стало одним из важных обращений местных жителей. Кстати, дорога односторонняя и ведет к одному из выездов из города на улицу Революционная. Всего отремонтировали семь муниципальных дорог и четыре региональных.
Также провели восстановительные работы на народных тропах. Например, на улице Осипенко. Дорожка небольшая, но для местных очень значима. Она ведет прямо к школе. И теперь вместо тропинки тут асфальтированная поверхность. В целом благоустройство Дедовска идет полным ходом.
«И, конечно же, мы эту работу продолжим и в следующем году. Потому что на самом деле еще много проблем, мы это понимаем», — уточнила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.
Всего с 2020 по 2024 год в городе обновили 45 участков автомобильных дорог, протяженностью более 19 километров.