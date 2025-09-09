Более 10 участков муниципальных дорог обновили в Дедовске с начала года

Они осмотрели участок муниципальной дороги у Окружного проезда. Летом здесь отремонтировали дороги и тротуар. До этого все было в ненадлежащем виде, и это стало одним из важных обращений местных жителей. Кстати, дорога односторонняя и ведет к одному из выездов из города на улицу Революционная. Всего отремонтировали семь муниципальных дорог и четыре региональных.

Также провели восстановительные работы на народных тропах. Например, на улице Осипенко. Дорожка небольшая, но для местных очень значима. Она ведет прямо к школе. И теперь вместо тропинки тут асфальтированная поверхность. В целом благоустройство Дедовска идет полным ходом.