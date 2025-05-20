Более 10 участков дорог отремонтируют в Химках в 2025 году

В рамках программы комплексного благоустройства в округе активно обновляют дворовую инфраструктуру. Работы охватывают несколько участков и направлены на повышение качества дорожного покрытия и удобства для жителей.

На улицах Чкалова и Мичурина специалисты проводят фрезеровку старого асфальта, после чего укладывают новый слой покрытия. Также устанавливают новые бордюры — более устойчивые и аккуратные по внешнему виду. Все этапы выполняются по графику, чтобы не создавать серьезных неудобств жильцам близлежащих домов.

Параллельно замена бордюрного камня проводится и на других улицах — Мцыри, Некрасова, Горной, а также на Новосходненском шоссе и в Коммунальном проезде. Всего в этом году планируется обновление 11 дорожных участков по всему округу, включая Старые и Новые Химки, а также районы Сходня и Подрезково. Общий объем ремонта составит более 120 тысяч квадратных метров.