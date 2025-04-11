Более 10 участков автодорог отремонтируют в Химках в 2025 году

Ремонту в этом году в Химках подлежат 11 участков дорог. Полотно обновят во всех микрорайонах округа: в Старых и Новых Химках, Сходне и Подрезкове.

Капитальный ремонт в этом году ждет пять из 11 участков: улицу Ленина, Центральную, 9 Мая и Молодежную, а также шоссе в Терехово-Ивакино. Специалисты проведут комплексные работы: полностью обновят дорожное основание, положат свежий асфальт и отремонтируют пешеходные зоны.

Между тем, Новосходненское шоссе, Коммунальный проезд, улицы Мцыри, Некрасова, Горная и Гоголя нуждаются только в текущем ремонте, то есть в замене верхнего слоя покрытия, ликвидации ям и трещин.

Специалистам предстоит охватить свыше 120 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Участки, которым требуется ремонт, определили, опираясь на анализ дорожной ситуации с помощью онлайн-мониторинга и просьбы местных жителей. Работы будут выполнены в соответствии со стандартами качества.