Более 10 тысяч жителей Воскресенска поучаствовали в опросе по благоустройству

Всероссийское голосование за места для благоустройства продолжается. В нем уже приняли участие более 470 тысяч жителей Подмосковья. В Воскресенске на выбор представили четыре проекта: скверы «Встреч», «Тигры на льду» «Каруселька», а также бульвар 50 лет Ленинского комсомола.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, в голосовании уже поучаствовали более 10 тысяч жителей Воскресенска. Из них 2,9 тысячи выбрали бульвар 50 лет Ленинского комсомола. Еще 2,8 тысячи человек отдали голоса за сквер «Встреч» и 2,7 тысячи — за сквер «Тигры на льду». «Каруселька» же набрала уже 1,6 тысячи голосов.

В прошлом году в опросе победила территория у ДК «Химик» на площади Ленина, ее выбрали 12 тысяч человек.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно перейти на страницу голосования, выбрать свой регион и понравившийся проект.

Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».