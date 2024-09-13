Более 10 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроились в Подмосковье с января

Подмосковье уделяет большое внимание доступности работы для всех жителей. Так, в Московской области можно найти свыше 14 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщили в Минсоцразвития региона.

«Обычно должность, специальность и обязанности подбираются индивидуально для каждого человека, учитывая особенности здоровья, например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в этом году в Подмосковье трудоустроились свыше десяти тысяч инвалидов. В ведомстве напомнили, что получить помощь в поиске работы, а также подобрать подходящие вакансии можно по ссылке.

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