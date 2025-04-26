Более 10 тысяч жителей Реутова поучаствовали в городском субботнике

Более 10 тысяч жителей присоединились к городскому субботнику, в том числе сотрудники администрации и муниципальные депутаты. Они благоустроили общественные пространства.

Главной площадкой стал Центральный парк. Глава Филипп Науменко и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посадили новые деревья.

«В течение двух лет проведем здесь масштабную реконструкцию, сделаем общественное пространство уютным, современным и многофункциональным», — написал глава Реутова в своих социальных сетях.

Субботник прошел по всему городу. Тысячи жителей Реутова присоединились к масштабному событию и посадили деревья, обновили скамейки и очистили дорожки. Реутов готов к лету. Традиция таких мероприятий доказала, что вместе можно сделать округ комфортнее и красивее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.