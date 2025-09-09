Более 10 тысяч жителей Подмосковья встретились с газовыми участковыми с января

Газовые участковые — мастера, которые организовывают техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Ежедневно они проводят встречи в жителями округов Подмосковья. С начала года участниками подобных собраний стали порядка 10 тысяч человек.

В день организовывают около 150 встреч. На них обсуждают вопросы безопасной эксплуатации газа, профилактику неисправностей оборудования и особенности техобслуживания.

График встреч на сентябрь можно найти на официальном сайте. Там же размещены даты техобслуживания в домах.

После проведения «Мособлгаз» предлагает оценить качество выполненной работы.