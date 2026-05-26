Более 10 тысяч жителей Мытищ выбрали места для благоустройства в 2027 году

Всероссийское голосование за места для благоустрйоства продолжается. В нем уже поучаствовали более 441 тысячи жителей Подмосковья, включая 15 тысяч жителей Мытищ.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, проголосовать могут все жители старше 14 лет. Опрос проходит онлайн на платформе по ссылке.

В Мытищах в голосовании лидирует сквер на улице Семашко рядом с домами № 39, 41 и 43. Территорию выбрали 9,3 тысячи человек. Еще 1,8 тысячи голосов набрал парк Перловский. На третьем месте с результатом в 1,1 тысячи — набережная реки Клязьма.

Голосование проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».