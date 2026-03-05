Более 10 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в этом году

С начала 2026 года диспансеризацию и профосмотры в Видновской клинической больнице прошли уже 10 357 жителей. Программа диспансеризации направлена на ранее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития.

Обследование проходит в два этапа.

Первый этап включает прием терапевта, анкетирование, измерение антропометрических данных и артериального давления, лабораторные анализы, оценку сердечно-сосудистого риска, флюорографию, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и осмотр на выявление онкопатологий. Второй этап проводят при необходимости — терапевт назначает дополнительные исследования или направляет пациента к узкопрофильным специалистам.

«У нас хороший результат, но мы хотим, чтобы еще больше пациентов находили время для проверки своего состояния. Чек-ап здоровья — это не просто обычный осмотр. Во время него врачи всесторонне проверяют организм: ищут возможные скрытые проблемы и подсказывают, как их избежать. Если выявить неполадки на ранней стадии — лечить их будет гораздо проще, а вы сможете дольше оставаться в хорошей форме», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Для детей предусмотрены профилактические осмотры. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно по телефону 122, на портале госуслуг Московской области или через инфоматы в подразделениях больницы.

По итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в округе прошли более 115 тысяч жителей.