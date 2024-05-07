Более 10 тысяч цветов высадят в клумбах Зарайска летом | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 09:58 Более 10 тысяч цветов высадят в клумбах Зарайска летом Телеканал «360»

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Коммунальные службы в Зарайске провели очередной субботник и облагородили клумбы. Всего этим летом в округе высадят более 10 тысяч цветов.

В Зарайске местные жители и городские службы вышли на очередной субботник. Ко Дню Победы в городе хотят навести чистоту: убрать мусор, покрасить урны, скамейки, ограждения, привести в порядок клумбы.

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«Мы хотим, чтобы наш город радовал глаз не только местным жителям, но и все тем, кто приезжает к нам в гости», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В округе уже высадили 250 кустов роз взамен тех, что не пережили зимние морозы. В скором времени улицы украсят однолетки: петунии, бегонии, астры, георгины и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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