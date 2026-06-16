Более 10 тысяч цветов высадили на клумбах в Можайске

В Можайске продолжается масштабный этап озеленения города. Сотрудники Единого дорожно-транспортного центра приступили к высадке свыше 10 тысяч цветов на клумбах.

Основные работы развернулись в Парке Победы и в центральной части города — у часов на площади у администрации. Опытным сотрудникам помогают 10 практикантов — подростки от 14 лет, которые решили провести каникулы с пользой. Ребята трудятся по четыре часа в день в соответствии с трудовым законодательством и получают официальный заработок.

«Учитывая, где именно мы сажаем цветы, а это Парк Победы, памятник Солдату-Освободителю и другие памятные места, ребята не просто получают новые навыки — они учатся уважению к истории своего города», — отметила старший мастер производственно-технического отдела Единого дорожно-транспортного центра Инесса Гордиенко.

На клумбах высадили бархатцы оранжевого цвета, колеус с декоративной листвой и красную сальвию. Также были высажены канны, бегония, цинерария и петуния. Яркие композиции появились не только на земле, но и в воздухе — цветами украсили подвесные корзины. Малые архитектурные формы установили у Дворца бракосочетания и в старом центре у Никольского собора.

«Я решил провести летние каникулы с пользой. Вместе с ребятами я принял участие в высадке цветов в Парке Победы и у памятника Солдату-Освободителю. Это для нашего города значимое место. И теперь люди будут любоваться красотой, которую я помогал создавать», — поделился впечатлениями практикант Арсений.

Теперь жителям и гостям Можайска остается дождаться, когда рассада приживется, любоваться ухоженными цветочными композициями и бережно относиться к труду сотрудников благоустройства.