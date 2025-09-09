Более 10 тысяч школьников Подмосковья поучаствовали в игре «Галерея Орлят России»

Около 12 тысяч подмосковных школьников приняли участие в игре «Галерея Орлят России». Для них провели викторины, квесты и творческие мастер-классы.

Как рассказали в региональном Минобразования, коллективно-творческую игру посвятили Дню знаний. В ней участвовали ребята из начальных классов и 586 орлят-наставников. Мероприятия проходили в течение нескольких недель.

«Все мероприятия были направлены на развитие лидерских качеств, умения работать в команде и уважения к духовно-нравственной культуре и традициям народов России», — отметили в министерстве.

Программа была направлена на развитие у детей интереса к дальнейшему участию в программе «Орлята России».