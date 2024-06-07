Более 10 тысяч пунктов для сбора текстиля установят в Подмосковье по договору на ПМЭФ

Около десяти тысяч пунктов сбора текстиля «Не просто вещь», а также пять тысяч экопунктов для вторичного использования пластика и алюминия установят в Подмосковье. К реализации проекта приступят в 2024 году. Соответствующее соглашение губернатор Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков подписали на ПМЭФ.

«Пять лет назад мы первыми в стране перешли на новую систему обращения с отходами, поставив в каждый двор синие и серые баки для раздельного сбора. Тогда же мы запустили и наш проект „Мегабак“ — это пункты приема вторсырья: бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, пластиковых бутылок, одежды и многого другого», — отметил Воробьев.

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% ТКО. Новые экопункты в Подмосковье будут принимать как пластиковые бутылки, так и алюминиевые банки. Вторсырье будут отправлять на переработку или для повторного использования, где это возможно.