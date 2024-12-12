Более 10 тысяч парковочных мест обустроили во дворах в Подмосковье с января

Около 190 тысяч квадратных метров парковочных мест обустроили во дворах в Подмосковье с начала года. Благодаря программе в регионе появилось свыше 10 тысяч стоянок для машин.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, во дворах провели планировку, удалили аварийные деревья, уложили асфальт и установили бордюры.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, в первую очередь парковки обустроили возле многоквартирных домов, где проблема была особенно актуальной.

«Все действия согласованы с жителями, также к процессу привлекались управляющие компаний. Надеемся, что в некоторых дворах это решит проблему запаркованности на газонах и у контейнерных площадок, а также позволит упорядочить размещение автомобилей на территориях», — сказал он.

Все работы провели под контролем профильных специалистов ведомства. В некоторых местах по просьбам жителей нанесли разметку.