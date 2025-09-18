Более 10 тысяч медиков Подмосковья компенсировали аренду жилья с января

С начала 2025 года медработники Подмосковья подали более десяти тысяч онлайн-заявлений на получение выплат за аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплату могут оформить врачи и сотрудники с медицинским образованием, которые работают в государственных учреждениях Подмосковья не менее одной ставки и не имеют собственной квартиры или дома в регионе. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты», а также в мобильном приложении «Добродел».

Чтобы получить выплату, нужно войти через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления денег. Теперь достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», сервис сам проверит правильность данных.

Размер компенсации составляет от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от округа, где работает специалист. Если оба супруга работают в медицине, сумма выплаты увеличивается до 30–45 тысяч рублей.