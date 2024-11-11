Более 10 тысяч исследований качества свинины провели в Подмосковье в октябре

В октябре государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Московской области провели более 10,4 тысячи исследований свинины, взяв 7,3 тысячи проб для физико-химических и дозиметрических тестов, а также выполнили пробы варки и трихинеллоскопию.

В Минсельхозе региона отметили, что по результатам тестирований, специалисты изъяли около 12 килограммов продукции. В ведомстве призвали не покупать мясо в несанкционированных местах, так как через продукты животного происхождения могут передаваться опасные заболевания.

Также напомним, что продавец обязан соблюдать чистоту рабочего места, носить спецодежду и регулярно дезинфицировать оборудование. Если отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, лучше отказаться от покупки.