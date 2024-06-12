Более 10 тысяч гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье с начала сезона

Масштабные работы по ликвидации борщевика продолжаются в Подмосковье. Специалисты выкапывают корни ядовитого сорняка, косят стебли обрабатывают и территории химическими препаратами

«На сегодняшний день в рамках первого этапа обработано более 10,6 тысяч гектаров земли, что составляет 44% от общего плана, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Лидерами по обработке территорий стали Клин, Талдом и Егорьевск.

Сообщить о случаях произрастания борщевика Сосновского можно на сайте «Добродел».

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