Более 10 тысяч гектаров лесов обработали от шелкопряда в Подмосковье

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Комитет лесного хозяйства провел обработку лесов Подмосковья от непарного шелкопряда. Работы выполнили у границ с Рязанской и Владимирской областями, на территории пяти городских округов.

Председатель Комлесхоза Евгений Агулов рассказал, что за три года в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров леса. В этом году работы выполнили на площади более 10 тысяч гектаров в городских округах Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура.

Специалисты оценили эффективность воздействия инсектицида на вредителя — она составила 96,5%.

На время проведения работ пребывание жителей в лесу ограничили. Нельзя было пасти скот в местах обработки, собирать ягоды, грибы и лекарственные травы.

В заповедниках, где использование инсектицидов под запретом, проводилась наземная обработка по технологии «сухого тумана».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

Фейк: семьи с детьми до 17 лет получат выплату от 15 453 рублей на ребенка

Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту

Главное – хорошо смотреться. Политолог оценил влияние дебатов на рейтинг Трампа

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте