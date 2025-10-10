Более 10 тысяч человек стали участниками «Активного долголетия» в Богородском округе

За шесть лет реализации проекта «Активное долголетие» к нему присоединилось более 10 тысяч жителей Богородского округа. Клуб, открывшийся в Ногинске в феврале 2020 года, стал площадкой для более чем 30 разнообразных занятий, включая спортивные и культурные мероприятия.

Участники «Активного долголетия» активно осваивают скандинавскую ходьбу, посещают бассейн и обучаются компьютерной грамотности. Регулярные экскурсии по Подмосковью также очень востребованы у жителей старшего поколения. За шесть лет проведено свыше 450 поездок, в которых приняли участие более 6300 людей.

Кроме этого, клуб стал местом, где формируются новые социальные связи: за время существования проекта образовалось восемь супружеских пар. Мероприятия проходят не только для местных жителей, но и для гостей из других округов, что способствует обмену опытом и культурными традициями. Долголеты активно участвуют в областных конкурсах, занимая призовые места.