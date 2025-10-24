Более 10 тысяч человек примут участие в новом сезоне Балашихинской школьной лиги

Новый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал в Подмосковье. В нем примут участие 35 команд и более 10 тысяч ребят. Это вдвое больше, чем годом ранее. Они будут соревноваться в футболе, шахматах, дебатах и инженерном триатлоне.

В этом сезоне Балашихинская школа лиги включит в себя 13 направлений и 18 дисциплин, в том числе новые: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос». В некоторых соревнованиях вместе с ребятами выступят родители. Это эстафеты, легкая атлетика, лыжные гонки и плавание.

«Лига растет и развивается. Появляются новые дисциплины. Самое главное, что ига нравится ребятам, нравится родителям. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы привлечь больше родителей, больше учителей в это движение», — сказал глава округа Сергей Юров.

Церемония открытия лиги прошла на базе школы № 12. Там состоялись первые соревнования по шахматам, дебатам, футзалу, баскетболу и волейболу. Для гостей выступили участники дисциплины «Танцы», а звездным гостем стал актер, музыкант и продюсер Стас Ярушин.