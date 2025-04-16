Более 10 тысяч человек посетили выставку работ Ивана Шишкина в Звенигороде

Выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» продолжает работу в Звенигородском манеже. Больше 10 тысяч человек уже посетили ее с момента открытия.

Выставка организована в сотрудничестве Государственного Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Здесь представлены сорок произведений знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина, который занимает важное место в истории русского реалистического искусства. Его творчество вдохновлено родной природой, что особенно актуально для Звенигорода с его живописными ландшафтами и лесами.

Выставка продлится до 29 июня 2025 года. Звенигородский манеж — новая выставочная площадка, где ранее состоялись успешные проекты на тему пейзажа. Сотрудники музея готовы ответить на вопросы гостей выставки.

Кроме того, для школьников организована программа «Каникулы в музее», где они могут участвовать в экскурсиях и творческих занятиях.