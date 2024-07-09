Более 10 тысяч человек посетили обновленный лесопарк в Сергиевом Посаде 6 июля

Более 10 тысяч человек съехались со всего Подмосковья на открытие обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе в прошедшую субботу. Для гостей подготовили множество праздничных мероприятий — от научного шоу до вечеринки мыльных пузырей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, перед гостями выступил Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Все желающие смогли принять участие в увлекательных мастер-классах, сыграть в пляжный волейбол и большую дженгу.

Детей и взрослых угощали бесплатным мороженым.

Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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