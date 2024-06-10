Более 10 тысяч человек побывали на литературном фестивале в усадьбе Большие Вяземы

Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» состоялся в историко-литературном музее-заповеднике Пушкина усадьбе Большие Вяземы. На спектаклях с 7 по 9 июня побывали более 10 тысяч зрителей.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, наметилась тенденция — поэзия снова становится модной, поэты и чтецы собирают большие залы, а это не может не радовать.

«В „колыбели“ великого русского поэта — усадьбе Большие Вяземы — в течение трех дней звучали бессмертные пушкинские строки и произведения других авторов, а еще гостей ждали музыка, театр, лекции — мы старались сделать программу очень разноплановой», — рассказал Кузнецов.

Фестиваль собрал на одной сцене молодых талантливых авторов и мэтров российского театра и кино, объединил классику и современность.

Перед гостями выступили народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная и другие.

«Александр Сергеевич — наш культурный код. Хочу поблагодарить всех, кто организовал этот праздник, потому что мы с вами занимаемся русской культурой, истокам, корнями, а что, как не поэзия, делает нас богаче, сильнее, эмоциональнее, поэтому давайте читать и наслаждаться стихами великих поэтов и прекрасных чтецов», — отметил российский актер театра и кино Иван Кокорин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».