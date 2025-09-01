Более 10 тысяч человек побывали на фестивале по хип-хопу в Подмосковье

В выходные в Подмосковье впервые прошел фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу „Область танцевальных культур“». Его организовала АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона. В Пестовском парке Балашихи праздник собрал восемь тысяч гостей, а в Видном на площади у кинотеатра «Искра» выступления посмотрели пять тысяч зрителей.

Под открытым небом на танцевальных баттлах встретились как начинающие, так и профессиональные танцоры уличных направлений. По итогам отборочных туров в гала-концерт пройдут 64 победителя. В детских номинациях для ребят от семи до 15 лет определили 40 победителей из 20 округов, а среди девушек старше 16 лет и брейкинг-дуэтов — 24 победителя из 11 округов.

Судьями стали международные эксперты, многократные призеры и чемпионы мировых фестивалей. Кроме конкурсной программы, зрители участвовали в мастер-классах от иностранных судей, а финал фестиваля украсили выступления музыкальных хедлайнеров — хип-хоп исполнителя Кассеты и рэпера Антохи МС.

Гала-концерт пройдет 14 сентября в парке имени Талалихина в Подольске, где состоится и турнир между сборными России и мира по брейкингу. Победители Кубка получат шанс выступить на престижных международных фестивалях — Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, Dubai Open Breaking в Дубае и World Dance Championship в Японии.