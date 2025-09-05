Более 10 тротуаров отремонтируют в Истре в этом году

В текущем году в рамках региональной программы «Пешком» планируют обновить 11 пешеходных дорожек общей протяженностью почти один километр. Это пять тротуаров в Истре, три тротуара в Новопетровском, два тротуара в Дедовске и один тротуар в Кострово.

На 10 адресах работы уже выполнили, сейчас проводят приемку. Последний, 11-й тротуар, очень важен для жителей, о его благоустройстве они просили давно. Будущая дорога ведет к железнодорожной станции Устиновка в селе Новопетровское. При составлении плана именно такие тропы заносят в первую очередь — они являются подходами к социально-значимым местам.

Отметим, что всего с 2021 года в муниципальном округе Истра в общей сложности построили или отремонтировали 97 тротуаров. А это почти восемь километров новых и удобных пешеходных коммуникаций, о которых просили местные жители.