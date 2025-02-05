Более 10 трансформаторных подстанций отремонтируют в Домодедове в 2025 году

Компания «Россети Московский регион» определила основные направления ремонтной программы на территории городского округа Домодедово в 2025 году. Специалисты проведут ремонт 13 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также обновят пять километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Кроме того, планируется модернизация коммутационного оборудования: будет отремонтировано 47 выключателей 6/10 кВ на питающих центрах, обеспечивающих стабильную подачу электроэнергии потребителям округа.

Особое внимание уделят расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. Это позволит минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев и веток при неблагоприятных погодных условиях. В 2025 году энергетики планируют расчистить 190 гектаров просек от древесно-кустарниковой растительности.

Основные работы будут выполнены в межсезонье — после завершения осенне-зимнего периода и до начала следующего отопительного сезона. Это позволит подготовить электросетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года, обеспечив ее надежную и безопасную эксплуатацию.

Ремонтная программа компании играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения столичного региона, а своевременное выполнение всех мероприятий остается приоритетной задачей для энергетиков.