Более 10 светильников заменили в сквере у загса в Можайске

Работы по созданию комфортной и современной городской среды активно продолжаются в Можайске. В сквере у загса специалисты заменили уличные светильники.

Всего на общественной территории обновили более десяти точек освещения. Устаревшие модели заменили новыми — на светодиодах. Такие лампы отличаются ярким белым светом, который обеспечивает лучшую видимость и контрастность в темное время суток. Это повышает уровень безопасности для жителей во время вечерних прогулок.

Специалисты отдела благоустройства администрации Можайского муниципального округа пояснили, что основным преимуществом новых светильников является их экономичность и долгий срок службы. Светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии, а их ресурс рассчитан на 30 тысяч часов непрерывной работы. При стандартном режиме использования этого хватит более чем на восемь лет, что позволит городу существенно сэкономить на обслуживании и заменах.