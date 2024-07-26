Более 10 светильников и шесть опор установили в дмитровской деревне Ольсово

В деревне Ольсово Дмитровского округа установили шесть опор освещения и 12 светильников по программе «Светлый город». Общая протяженность сетей — 378 метров.

В Дмитровском городском округе проведена работа по установке систем наружного освещения. В рамках проекта «Светлый город» в деревне Ольсово появились 12 новых светильников и шесть опор для них.

Также обновляют освещение на муниципальных дорогах, общественных пространствах и в селах. На территории Дмитровского округа установили 19 опор, 210 новых светильников, провели более 10 километров линий освещения и более 1000 метров линий системы наружного освещения.

Проект «Светлый город» существует с 2017 года. По программе капитально ремонтируют и строят системы освещения вдоль улиц, дорог и зон отдыха.

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