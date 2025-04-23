Более 10 судов отремонтировали на предприятии в Коломне

В Коломне продолжают готовиться к новому навигационному сезону. Так, на предприятии «Порт Коломна» отремонтировали и модернизировали 13 судов.

Обновления затронули девять теплоходов, два плавучих крана, землесос и моторизированную завозню. К примеру, специалисты увеличили грузоподъемность теплохода «Невский-6».

Комплексно отремонтировали теплоход «Плес» и плавучий кран канала имени Москвы. Современный насос появился на землесосе МП-17. Корпус обшили и колонки обновили на теплоходах «Окский-63», «РТ-369» и «В. Шарапов».

Кроме того, сейчас на предприятии «Порт Коломна» завершают постройку новой баржи. Ее грузоподъемность составит 4500 тонн.

Также на финише строительство плавучей поликлиники для Ханты-Мансийского автономного округа. По словам представителей компании, одна из ключевых задач сегодня — развивать собственный судоходный парк.