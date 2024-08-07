Более 10 специалистов трудоустроят в скорую помощь Дмитрова в 2024 году

В подстанцию скорой медпомощи в Дмитрове в этом году пришли работать медсестра и медбрат. До конца года в учреждение трудоустроятся еще восемь бывших студентов-целевиков.

Полтора месяца назад Егор Ященко получил диплом об окончании Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа. Теперь он пришел работать в Дмитровскую подстанцию скорой помощи. Его наставником стала фельдшер Ольга Кассирова.

«Нам понравилось в Егоре желание учиться, совершенствоваться. В нем есть качества, которые важны для работы в нашей службе — умение не терять голову, моментально реагировать на ситуацию и принимать решения, оставаться собранным, вежливым. И когда Егор Владимирович выразил желание после окончания учебы работать именно у нас, мы с радостью приняли молодого специалиста в наш коллектив», — поделилась заведующая Дмитровской подстанции «скорой помощи» Любовь Корчагина.

Также до конца года в медицинские учреждения Дмитровского округа придут работать еще восемь молодых специалистов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».