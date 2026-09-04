Более 10 социальных контрактов заключили в Чехове в 2026 году
В Московской области в рамках Народной программы «Единой России» выстроена система социальной поддержки. В основу многих ключевых направлений легли предложения жителей: люди не раз подчеркивали, как важна помощь тем, кто стремится открыть свое дело.
В Государственной думе закрепили соответствующие меры в законодательстве, что обеспечило выделение бюджетных средств на социальные контракты. Чехов наглядно демонстрирует, как эта помощь работает на практике. С начала этого года в муниципалитете заключено 12 соцконтрактов.
«Социальный контракт в Московской области дает человеку возможность не ждать выхода из трудной ситуации, а самому изменить ее. Можно направить средства на поиск работы, обучение, запуск своего дела или развитие личного подсобного хозяйства», — рассказал депутат Госдумы Александр Коган.
История фотографа Семена Киреева из Чехова показывает, как соцконтракт становится точкой опоры для самореализации. Он превратил увлечение в стабильное дело.
«Про соцконтракт я узнал от друга, с которым обучались на курсе по фотографии. Он мне рассказал, как сама процедура происходит. Долго думал, стоит подавать или нет. По факту процедура заняла где-то месяц. Написал бизнес-план, составил смету и подал заявление», — рассказал Семен Киреев.
На полученные средства Семен собрал универсальный комплект техники: фотоаппарат, объектив, вспышку для вечерних съемок, фотоаппарат моментальной печати, карту памяти и запасные аккумуляторы. Сейчас он оформлен как самозанятый, активно развивает свое дело и мечтает однажды организовать личную выставку.
«Социальный контракт помогает малоимущим гражданам выйти из трудной ситуации и наладить стабильный доход. Органы соцзащиты предоставляют ежемесячные выплаты, помощь в обучении и запуском своего дела. При этом гражданин берет на себя обязательства, например, найти работу, пройти обучение или открыть бизнес», — пояснила заведующая отделом социального обеспечения Юлия Галиева.
Благодаря Народной программе жители Чехова получают не просто разовую поддержку, а действенный инструмент для перемен: возможность пройти путь от идеи до устойчивого дохода, опираясь на адресную помощь и собственные усилия.