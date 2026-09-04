Более 10 социальных контрактов заключили в Чехове в 2026 году

В Московской области в рамках Народной программы «Единой России» выстроена система социальной поддержки. В основу многих ключевых направлений легли предложения жителей: люди не раз подчеркивали, как важна помощь тем, кто стремится открыть свое дело.

В Государственной думе закрепили соответствующие меры в законодательстве, что обеспечило выделение бюджетных средств на социальные контракты. Чехов наглядно демонстрирует, как эта помощь работает на практике. С начала этого года в муниципалитете заключено 12 соцконтрактов.

«Социальный контракт в Московской области дает человеку возможность не ждать выхода из трудной ситуации, а самому изменить ее. Можно направить средства на поиск работы, обучение, запуск своего дела или развитие личного подсобного хозяйства», — рассказал депутат Госдумы Александр Коган.

История фотографа Семена Киреева из Чехова показывает, как соцконтракт становится точкой опоры для самореализации. Он превратил увлечение в стабильное дело.

«Про соцконтракт я узнал от друга, с которым обучались на курсе по фотографии. Он мне рассказал, как сама процедура происходит. Долго думал, стоит подавать или нет. По факту процедура заняла где-то месяц. Написал бизнес-план, составил смету и подал заявление», — рассказал Семен Киреев.