Более 10 школ Дмитрова присоединились к Единой школьной лиге Подмосковья
Игры муниципального этапа «Единой школьной лиги Московской области» продолжаются в Дмитровском округе. В спортивном проекте участвуют 12 учебных заведений муниципалитета.
Школьники соревнуются в волейболе, баскетболе, футзале и шахматах. Каждое учебное заведение должно выставить на турнир команды по всем видам спорта, которые входят в программу. Возраст участников соревнования должен быть от 14 лет и старше, за исключением шахматистов.
Все команды сначала соревнуются в группах по круговой системе, затем лучшие из них сразятся в полуфинале. Муниципальный этап проекта продлится до апреля 2024 года, а затем стартуют региональные соревнования, по итогам которых определятся победители и призеры.
Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что все дмитровские школьники активно включились в борьбу. Игры «Единой лиги» проходят почти ежедневно.
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