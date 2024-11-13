Более 10 школ Дмитрова присоединились к Единой школьной лиге Подмосковья

Школьники соревнуются в волейболе, баскетболе, футзале и шахматах. Каждое учебное заведение должно выставить на турнир команды по всем видам спорта, которые входят в программу. Возраст участников соревнования должен быть от 14 лет и старше, за исключением шахматистов.

Все команды сначала соревнуются в группах по круговой системе, затем лучшие из них сразятся в полуфинале. Муниципальный этап проекта продлится до апреля 2024 года, а затем стартуют региональные соревнования, по итогам которых определятся победители и призеры.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что все дмитровские школьники активно включились в борьбу. Игры «Единой лиги» проходят почти ежедневно.

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