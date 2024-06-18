Более 10 резидентов подмосковных ОЭЗ приступили к строительству объектов
Резиденты особых экономических зон в Подмосковье продолжают строительство своих объектов. Так, с начала 2024 года 12 компаний начали выполнять работы.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что все резиденты получили необходимую разрешительную документацию. Объем инвестиций в строительство заводов и предприятий составит порядка 23 миллиардов рублей.
«Запуск новых предприятий позволит создать почти 1,4 тысячи рабочих мест на территории региона», — добавила Зиновьева.
Всего на территории региона расположено пять особых экономических зон. На сегодняшний день их резидентами стали более 200 компаний. В реализацию собственных проектов предприятия инвестировали свыше 170 миллиардов рублей.
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