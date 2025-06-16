Более 10 проекционных пешеходных переходов обустроили в Дубне

В Дубне на 13 пешеходных переходах установили проекционную подсветку. В этом году новые технологии безопасности внедрены не только возле школ и других образовательных учреждений, но и с учетом особенностей улиц и интенсивности автомобильного движения.

При выборе мест для установки подсветки специалисты учитывали «темные» участки — зоны с недостаточным освещением. Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что, например, на улице Володарского из-за ширины дороги освещение слабое, поэтому там пешеходные переходы выделяются с помощью проекционной подсветки, которая хорошо видна в любую погоду.

На улице Володарского оборудовали два таких перехода, по два — на улицах Попова и 9 Мая.

Кроме того, проекционные переходы появились на Векслера, Джелепова, Калинина, Энтузиастов, Строителей, Университетской улицах и проспекте Боголюбова. Первый подобный переход в Дубне был установлен в прошлом году у Хоровой школы мальчиков и юношей, после чего ещё девять таких переходов появились по всему городу.