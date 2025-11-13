Более 10 подмосковных брендов стали лауреатами национальной премии

Подмосковные бренды стали победителями национальной премии «Народная марка — 2025». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В число лучших вошло 14 брендов.

Конкурс ежегодно выявляет самые узнаваемые и популярные среди россиян бренды в разных категориях, включая продовольственные товары. Лидерами от Подмосковья в разных категориях стали: «Простоквашино», «АРТФРУТ», MACCOFFEE, VIOLA, «Сибирская коллекция», «Слобода» и другие.

Премия отражает доверие покупателей к продукции регионального производства. Из 30 категорий продовольственных товаров в 14 первенствуют подмосковные бренды. В 2025 году отбор проходил на основе исследований рынка, а победителей выбирали сами потребители на сайте и в социальных сетях. Церемония награждения лауреатов состоится в Москве в преддверии Нового года.