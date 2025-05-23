Более 10 пешеходных тротуаров обновят в Истре

Работы по благоустройству тротуаров проведут по всему округу. Все локации вошли в этом году вошли в региональную программу по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком».

За май и лето в муниципальном округе Истра планируют благоустроить 11 тротуаров, это почти один километр, причем выбрали их по обращениям жителей. Так, в Истре обновят пять тротуаров, в Дедовске — два, в селе Новопетровское — три, а в Кострове — один.

В прошлом году эти адреса включили в план и вот, с наступлением тепла, приступили к работам. Планируют разровнять участки, заменить покрытие и сделать новые бордюры. К работам приступили уже на трех локациях — в Истре, на улице Босова у домов № 10а и № 8а, а также у дома № 14а на Юбилейной. Еще один тротуар обустраивают от улицы Ленина, дом № 23, до улицы Фабричная в Дедовске. Работа там будет завершена в ближайшие дни.