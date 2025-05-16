Более 10 пешеходных троп благоустроят в Реутове в 2025 году

В 2025 году в городском округе Реутов запланирована реализация большого проекта по созданию и ремонту пешеходных дорожек. В рамках программы благоустройства будет приведено в порядок 12 пешеходных маршрутов, что позволит значительно повысить комфорт и безопасность передвижения жителей и гостей города.

Работы уже завершены на нескольких участках, преимущественно расположенных вдоль Юбилейного проспекта. В настоящий момент ремонтные работы ведутся на улице Лесная, 10. Здесь прокладывается новая пешеходная дорожка шириной два метра. В процессе строительства демонтируется старое покрытие, формируется корыто, укладывается основание из песка, щебня и дорнита. После подготовки основания будет выполнена укладка асфальта с установкой бортового камня.

Администрация Реутова продолжает последовательную работу по развитию городской инфраструктуры. Все мероприятия проводятся согласно утвержденному графику и с соблюдением строительных норм. Обновлённые пешеходные пути станут важным элементом современной и удобной городской среды.