Более 10 пешеходных дорожек обустроят в Ленинском округе в июле

В Ленинском городском округе продолжается активное развитие пешеходной инфраструктуры для создания удобных и безопасных условий для жителей. В настоящее время ведется обустройство двух новых тропинок в овраге на Проспекте Ленинского Комсомола между домами № 78 и № 68.

По словам заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Каляминой, работы ведутся в ускоренном режиме, чтобы жители могли как можно скорее пользоваться обновленными пешеходными маршрутами. Кроме того, до конца июля планируется обустроить еще 11 новых тропинок. Ранее уже были завершены работы по благоустройству 10 пешеходных дорожек.

Одна из новых тропинок будет иметь длину 168 метров, другая — 80 метров. Их ширина составит два метра, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение для всех категорий граждан, включая родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты уже провели подготовительные работы: сняли грунт, уложили песок и щебень, а также начали устанавливать бордюры. В ближайшее время запланировано асфальтирование дорожек, что станет завершающим этапом благоустройства.